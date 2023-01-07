«السفيرة عزيزة» يرصد أجواء احتفالات عيد الميلاد المجيد في دير القديس سمعان الخراز

رصد برنامج «السفيرة عزيزة»، الذي يقدمه الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت، على قناة dmc، أجواء احتفالات عيد الميلاد المجيد في دير القديس سمعان الخراز.

وقالت شيرين عفت، إن الاحتفالات كانت مبهجة والصورة كانت جميلة، تتكرر كل سنة حيث يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن يكون موجودا للاحتفال مع المصريين المسيحيين.

وقال الأب يسطس توفيق كاهن أول كنيسة القديس سمعان الخراز خلال تصريحات لبرنامج «السفيرة عزيزة»: «في هذه الليلة نحتفل بميلاد المسيح، حيث تهللت الملائكة ورتلت المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام».

وأضاف: «نصلي أن يمنح الله بلادنا هذا السلام ويعطي السلام والهدوء والطمأنينة لمصرنا الحبيبة وقيادتها الرشيدة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونصلي من أجل السلام للعالم كله».

وتابع: «نهنئ أقباط مصر وكل المصريين والعالم، كل سنة ومصرنا طيبة وكل عام وكل المصريين بخير في كل أرجاء المعمورة».

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والإخوة الأقباط، احتفالات عيد الميلاد المجيد، في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.