«بيت العرب».. «السفيرة عزيزة» في جولة بالمعرض العربي للأسر المنتجة

أجرى برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «dmc»، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت، جولة في المعرض العربي للأسر المنتجة.

وقالت عزة على إحدى المشاركات من مصر: «نشترك في المعرض بمنتجات كروشيه ومكرمية ومنتجات حلفا، وكل ما يخص المنزل من الديكور مثل مفارش السفرة ومفارش السرير والنجف والستائر والأباجورات».

أما هبة زرقات، إحدى المشاركات من الأردن، فقالت: «تشارك بمنتجات الحرف اليدوي، بمنتجات تصنع باليد، هدفنا هو دعم السيدات بالحرف اليدوية، ونعمل بالأثواب المطرزة ونستهدف تطوير التراث الأردني».

منتجات أخميم

أما إبراهيم عبدالصابر أحد المشاركين من مصر، فقال خلال التقرير الذي عرضه برنامج السفيرة عزيزة إنه يشارك بتراث أخميم –أحد مراكز محافظة سوهاج-، مشيرًا إلى أن أخميم كانت تصنع كسوة الكعبة وتصدرها منذ 65 عاما: «نشارك بالكوفيرتات ومفارش السفرة والقماش الكتان والكليمات والركنة».

الأثواب الشعبية

وأكدت أمل سالم إحدى المشاركات من دولة الكويت: «نشارك بمنتجات كثيرة مثل الأثواب الشعبية -العباءات- بجميع أنواعها، ونشارك بالعرائس وأطقم جميلة ولدينا فنانون وصاغة للإكسسوارات، وأنا سعيدة بهذه المشاركة لأنني شاهدت وجوها طيبة وتعرفت على ثقافات دول مختلفة».