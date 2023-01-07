«السفيرة عزيزة» يستضيف فرقة الكاروز ضمن احتفالات عيد الميلاد (فيديو)

استضاف برنامج «السفيرة عزيزة»، الذي يقدمه الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت، على قناة dmc، المرنم ماهر فايز وفرقة ترانيم الكاروز، احتفالا بعيد الميلاد المجيد.

وقال المرنم ماهر فايز: «الكاروز هو المبشر بشيء مفرح باللغة اليونانية، وفي عيد الميلاد المجيد تتجمع العائلة، والسفرة تشهد تقديم ما لذّ وطاب».

وأضاف: «من طقوس الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، أن البعض بيعمل في البيت حاجة زي المغارة الصغيرة، والهدف من تجمع العائلة أمر طقسي، ففي العهد القديم كان الله يقول للشعب عندما تحتفلوا ابقوا في منازلكم بالأكل والشرب، وبالتالي فإن الفرح واللمة جزء من الطقس الروحي».

وتابع، أن استخدام الفرقة للعود والأرتام الشرقية امتداد للطريقة المصرية في التلحين: «ولدينا في الكنيسة ألحان عمرها 2000 سنة متسلمة بالنوتة أدخلنا إليها بعض التحديثات فيما يتعلق بالآلات لكننا نستمر في نفس النهج وهو الترنيمة القبطية القديمة».

وأكد: «كل أعمال الفرقة من كلماتي ولحني لكنني أستعين بكلمات من الكتاب المقدس، إذ أننا بصدد نصوص كتابية وآيات ونحولها في صياغة شعرية من أجل الاحتفال بالعيد وحتى تكون الأفكار الواضحة».