مصرع عامل أسفل عجلات قطار أشمون بالمنوفية

شهدت مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، مصرع عامل أسفل عجلات قطار طنطا الغربية القاهرة، وفور تلقي الإخطار، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى، ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق في أشمون.

تفاصيل مصرع عامل في حادث قطار أشمون

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز أشمون، تبين أن العامل المتوفى يدعى «م. ع»، مقيم بقرة سنتريس بدائرة المركز، وصدمة قطار القاهرة طنطا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، كما تم سؤال شهود العيان وأهالي المنطقة حول الوفاة، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز أشمون، يفيد بمصرع عامل أسفل عجلات القطار في منطقة سوق المواشي، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.