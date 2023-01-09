تلاوة القرآن الكريم في عزاء نجل جورج وسوف «فيديو»

يستقبل الفنان جورج وسوف، العزاء في ابنه الراحل وديع وسوف، في بلدة كفرون، مسقط رأسه، حيث يتوافد العشرات من مُحبيه وأصدقاءه، على مدار الساعة، لاسيما وأنه رحيله جاء مفاجئًا، إثر مضاعفات بعد خضوعه لعملية تكميم في المعدة.

وكشف المذيع السوري ماجد العجلاني، عن لقطات من مراسم عزاء ابن جورج وسوف، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فيديو، للشيخ ياسر الصالح، وهو يتلو بعض الآيات القرآنية من داخل العزاء، ويجلس بجانب جورج وسوف، الأمر الذي نال استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جهته، أكد الشيخ ياسر الصالح، أنه صديق لـ جورج وسوف منذ سنواتٍ طويلة، كما سبق وشارك في مراسم عزاء والدته قبل عدة سنوات، متابعًا «أبو وديع كلمني عشان أجي أقرأ قرآن في العزاء، وفعلًا حضرت».

وأضاف أنّ «جورج وسوف طلب مني قراءة آيات مُعينة من سورة مريم، وكان يُردد معي بصوتٍ خافت، فهو يحفظها جيدًا، كما أنه كان يقرأ بقامات معينة»، واصفًا إياه بـ«المدرسة».