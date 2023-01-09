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مآسي في حياة جورج وسوف.. خسر 3 من أفراد أسرته بـ6 سنوات آخرهم ابنه

كتب:

محمود الرفاعى
05:11 ص | الإثنين 09 يناير 2023
جورج وسوف

جورج وسوف

لم يكن يتخيل الفنان السوري الكبير جورج وسوف أن يخسر 3 من أفراد أسرته في 6 سنوات، من بينهم قرة عينه نجله الأكبر وديع الذي رحل عن دنيانا يوم الجمعة الماضي.

بديع وسوف

البداية كانت في مارس من عام 2016، حين رحل والد الفنان جورج وسوف، بعد معاناة شديدة مع المرض حيث أصيب بأزمة صحية أدخلته في غيبوبة حتى وافتة المنية، وكان جورج وسوف سافر إلى والده للاطمئنان عليه قبل وفاته إلى أن قام بدفنه في بلدة كفرون السورية.

فرحة متعب

بعد أربع سنوات، كان القدر مع وسوف من جديد ولكن هذه المرة في والدته فرحة متعب المعروفة باسم أم جورج إذ رحلت بعد عذاب المرض وتم الصلاة عليها في كنيسة مار إلياس بحضور أولاد جورج الثلاثة وديع وحاتم وجورج جونيور.

وديع وسوف

أما الألم الأكبر كان مع رحيل وديع وسوف يوم الجمعة الماضي بعد عملية جراحية خاطئة بعد قيامه بعمل عملية قص للمعدة فى بيروت.

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بقلم محمود الرفاعى