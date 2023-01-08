أهم المعلومات عن بلدة «الكفرون».. استقبلت جثمان نجل جورج وسوف

شُيِّع جثمان وديع جورج وسوف، من كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس، وكان الفنان جورج وسوف، قد ودع نجله (39 سنة) في مأتم حاشد حضره شخصيات رسمية وسياسية وفنية ووجوه ثقافية وإعلامية من كل المناطق اللبنانية.

واستعدت بلدة كفرون السورية لاستقبال جثمان الراحل، الذي توفّي مساء الجمعة الماضية، عقب أزمة صحية، بسبب نزيف داخلي، تلى عملية لتكميم المعدة، لرغم إعلان نجاحها في البداية، ونستعرض أهم المعلومات عن بلدة «الكفرون».

- تعتبر البلدة من القرى السورية «الكنعانية» القديمة، ويوجد به آثار تؤكد هذا التاريخ.

- يوجد بالبلدة مقام منسوب للشيخ عبد الله بن علي زين العابدين، حفيد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو مبنى مقام على الطراز الإسلامي مع قُبةٌ محفورٌ عليها أجزاءٌ من آية الكرسي.

- تم نقل بلدة الكفرون من مكانها القديم إلى مكان آخر، وهو امتداد للبلدة الحالية، وكانت تعرف قديما باسم «المينا»، والآن باسم «المعقل»، ويشاع أن إعادة التوطين كانت بسبب القرب من مصادر المياه والأراضي الزراعية.

- يسكن البلدة حوالي 6 آلاف شخص أغلبهم من أصل لبناني، ومعظمهم من الروم الأرثوذكس.

- تسمية البلدة بـ«المينا» تعود إلى صناعة الفخار، الذي كان يصنع في البلدة، ويتم طلاؤه بمادة المينا، وليس له علاقة بالملاحة أو أي ميناء.

- تعد البلدة من المناطق القديمة في التاريخ السوري، حيث سكنها الفينيقيون، ثم الرومان بين أعوام 333 و395 ميلادية.

- دخلت إليها الديانة المسيحية في القرن الثاني الميلادي.

- يوجد بها عدة مغارات اختبأ فيها المسيحيون الأوائل خوفا من بطش الرومان.

يتوسط جبل السيدة العذراء، البلدة، ويحتوي المكان على آثار من زمن الفينيقيين.