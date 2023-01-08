بدء صلاة البخور على وديع جورج وسوف قبل دفن جثمانه بسوريا

بدأت منذ قليل، قداسة راحة نفس وصلاة البخور على وديع نجل الفنان السوري الكبير جورج وسوف، في كنيسة مار إلياس بمنطقة كفرون بمحافظة طرطوس بالدولة السورية.

الجثمان يوارى التراب في كفرون

كان الجثمان جرى استقباله عدد كبير من محبي وأهل جورج وسوف، في البلدة الصغيرة بالهتاف والمفرقعات والزغاريد والهتاف بـ أبو وديع، وحرص الجميع على تقديم العزاء لـ وسوف وأولاده حاتم وجورج.

وجه الفنان جورج وسوف، رجاء لكل من حضر جنازة نجله وديع، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضية، ذلك من خلال فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك».

جورج وسوف يطلب عدم ضرب النار

قال الفنان جورج وسوف في الفيديو: «بيقول إنه جاي من كفرون، وورايا حبيبي ودوعة بالنعش، وطالع ندفنه بمثواه الأخير».

جورج وسوف يطلب رجاء من أهل بلدهوتابع جورج وسوف قائلا: «ليا رجاء كبير عندكم، ما بدي أسمع ولا طلقة رصاص، ما بدي أسمع وعظ أبداً الله يخليلكم شبابكم وولادكم».