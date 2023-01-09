توقعات أمطار الإسكندرية خلال الأيام المقبلة: «خذ حذرك يوم الأربعاء»

تستمر أمطار الإسكندرية في السقوط خلال الأيام المقبلة، حتى الأحد المقبل، مع اختلاف قدرها، إذ تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة، بعد موجة من الأمطار الغزيرة التي ضربت عروس البحر الأبيض المتوسط خلال الأيام الماضية، ضمن نوة عيد الميلاد، التي من المفترض أن تنتهي اليوم، وهو ما تبعه استقرار في الطقس منذ صباح اليوم، بعد أمطار غزيرة فجرا.

التعامل مع تأثير أمطار الإسكندرية

وسببت أمطار الإسكندرية الغزيرة منذ الأيام الماضية، التي استمرت حتى فجر اليوم، في تجمعات مياة تبعها الدفع بـ152 سيارة ومعدة، ضمن حالة الطوارئ في المحافظة، مع رفع تراكمات المياه الناتجة عن الأمطار الغزيرة بالتحديد في شوارع المنتزه ثان، بجانب تطهير الشنايش في وقت توقف الأمطار من أجل استيعابها الأمطار مرة أخرى حال سقوطها، بحسب تصريحات اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية لـ«الوطن»، على هامش سقوط أمطار الإسكندرية الغزيرة.

توقعات أمطار الإسكندرية خلال الأسبوع المقبل

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن توقعات أمطار الإسكندرية خلال الأسبوع المقبل تشهد توقعات باستمرار الأمطار بنسبة ما بين خفيفة إلى متوسطة وهي كالتالي:

- الثلاثاء 10 يناير 2022 تسقط أمطار الإسكندرية بدرجة خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا، مع نشاط رياح أحيانا.

- الأربعاء 11 يناير 2023 تعد أعلى نسبة توقعات بسقوط أمطار الإسكندرية خلال الأسبوع الجاري حيث متوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث ( 40% تقربيا)، مع نشاط رياح أحيانا.

- من الخميس 12 يناير إلى الأحد 15 يناير 2023، متوقع سقوط أمطار الإسكندرية بدرجة ما بين خفيفة الى متوسطة بنسبة حدوث (30-40 % تقريبا) مع نشاط رياح.