عاجل.. أمطار رعدية غزيرة وبرق يضربان الإسكندرية

ضربت الأمطار الغزيرة الرعدية المصحوبة بالبرق أماكن عدة في الإسكندرية، منذ قليل مع فجر اليوم الاثنين، وذلك استمرارا للأمطار الغزيرة التي تضرب المدينة منذ مساء أمس الأحد التي ضربت مناطق عدة على رأسها احياء المنتزه وذلك بالتزامن مع منخفض البحر المتوسط الذي يصاحبه أجواء صعبة مع ثاني أيام شهر طوبة والذي يتزامن مع خامس أيام نوة عيد الميلاد.

طقس الإسكندرية اليوم

ويأتي ذلك تزامنا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن تشهد محافظة الاسكندرية خلال الساعات القادمة حتى الساعات الاولى من صباح اليوم امطار متوسطة الشدة قد تكون غزيرة احيانا وخاصة على شمال المحافظة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50% تقريبا، على أن تخف تدريجيا مع تقدم ساعات نهار اليوم الاثنين.

تطهير الشنايش قبل الأمطار الغزيرة

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه تم الدفع ب152 سيارة ومعدة ضمن حالة الطوارئ في المحافظة، مع رفع تراكمات المياه الناتجة عن الأمطار الغزيرة بالتحديد في شوارع المنتزه ثان.

واضاف نافع ل«الوطن»، أنه يتم تطهير الشنايش في وقت توقف الأمطار من أجل استيعابها الأمطار مرة أخرى حال سقوطها.

تحذيرات بسبب طقس الإسكندرية السيء

وتبع هطول الأمطار الغزيرة تحذير محافظة الإسكندرية، المواطنين بتقليل حركة النزول حفاظا على سلامتهم مع ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة بسبب انخفاض درجات الحرارة والتي سجلت 19 العظمى و13 الصغرى.

تحذير من العقارات القديمة المهددة بالانهيار

كما طالبت المواطنين بتقليل سرعة السيارات وقت السير بسرعة 60 كيلو متر في الساعة خلال الطرق السريعة، وعدم ركن السيارات فوق الشنايش لتصريف المياه، بالإضافة إلى عدم الوقوف تحت العقارات القديمة المهددة بالانهيار.