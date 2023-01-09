بجانب هدى المفتي.. شيريهان شوكت تكشف تفاصيل أغنيتها بـ«حظك اليوم»

قالت الفنانة شيريهان شوكت، إنها سعيدة بالاشتراك في العمل السينمائي «حظك اليوم»، الذي عرض مؤخرًا بدور العرض السينمائي، وينتظر عرضه تلفزيونيًا، وعلى إحدى المنصات الشهيرة.

وأضافت شيريهان شوكت، في بيان، أنها قدمت أغنية «الزعبوط»، وهي إحدى الأغاني الدعائية لفيلم حظك اليوم، والتي اعتمدت خلالها على الحديث حول قصة الفيلم بشكل كوميدي، لافتة إلى أن العمل سيتم عرضه على إحدى المنصات في الـ25 من شهر يناير الجاري، وبعدها سيعرض على إحدى القنوات المشفرة.

تعرف على أبطال وأحداث فيلم حظك اليوم

وتدور أحداث فيلم حظك اليوم، حول 4 أصدقاء يتورطون فى مهمة لسرقة إحدى التحف النادرة مع عصابة لكنهم يمرون بالعديد من الأحداث الطريفة والكوميدية، ويحاولون استغلال الأمر لصالحهم، حتى تنكشف الكثير من الحقائق.

وضم العمل العديد من الفنانين، منهم: كريم قاسم، هدى المفتي، طه دسوقي، محمد المولى، فاتن واصل، مروان يونس، وهو من تأليف أحمد البيلي، وإخراج أسامة عرابي.