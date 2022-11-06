فيلم «حظك اليوم» مهدد برفعه من دور العرض.. حقق إيرادات 1308 جنيهات فقط

حقق فيلم «حظك اليوم» إيرادات منخفضة بدور العرض، حيث وصلت إيراداته أمس إلى 1308 جنيهات فقط، واحتل المرتبة الأخيرة بين الأفلام المعروضة في دور السينما.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفيلم جاء بالمرتبة الأخيرة، وهذا هدد خروجه من المنافسة في دور العرض.

أحداث فيلم «حظك اليوم»

وتدور أحداث فيلم حظك اليوم حول «الإنفلونسر» ليلى التي تتعرّف على عُمر الصحفي، وفي يوم ما يشهدا حادث اختطاف ما يؤدي لتورطهما في خطة لسرقة عقد أثري يتسبب في دخولهما في مشكلات عديدة غير متوقعة.

أبطال فيلم «حظك اليوم»

أبطال فيلم حظك يجمع بين عدد من الأبطال وهما كريم قاسم، وهدى المفتي، وطه دسوقي، ومروان يونس، ومحمد المولى، وفاتن واصل، والفيلم من تأليف أحمد البيلي وإخراج أسامة عرابي.

الأغنية الرسمية لفيلم «حظك اليوم»

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم الأغنية الرسمية «بفلوسي لوسي» قبل عرض الفيلم، أداء عز شهوان وجيلان علاء، توزيع عز شهوان، كما تعاونت الشركة مع محل حلويات شهير لتقديم حملة ترويجية للفيلم من خلال توزيع صناديق هدايا بها حلويات يتم توزيعها وعليها اسم الفيلم.