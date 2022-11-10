سحب فيلم «حظك اليوم» من دور العرض بعد تحقيق «صفر إيرادات»

إيرادات ضعيفة حققها فيلم «حظك اليوم»، منذ طرحه بدور العرض، وتذيل المركز الأخير بين الأفلام المنافسة خلال الفترة الماضية، حتى تم سحبه من دور العرض أمس، بعدما حقق «صفر إيرادات»، وفقًا لما أكده الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إجمالي إيرادات فيلم «حظك اليوم»

وأشار الموزع السينمائي، إلى أن آخر إيراد حققه فيلم «حظك اليوم» يوم الثلاثاء الماضي، بنحو 1000 جنيه و241 جنيهًا فقط، ليصبح إجمالي إيرادات الفيلم بدور العرض 361 ألف جنيه فقط على مدار 4 أسابيع كاملة.

أحداث فيلم «حظك اليوم»

وتدور أحداث فيلم حظك اليوم حول «الإنفلونسر» ليلى التي تتعرّف على عُمر الصحفي، وذات يوم يشهدا حادث اختطاف ما؛ يؤدي لتورطهما في خطة لسرقة عقد أثري يتسبب في دخولهما في مشكلات عديدة غير متوقعة.

أبطال فيلم «حظك اليوم»

فيلم «حظك اليوم»، يجمع بين عدد من الأبطال وهما كريم قاسم، وهدى المفتي، وطه دسوقي، ومروان يونس، ومحمد المولى، وفاتن واصل، والفيلم من تأليف أحمد البيلي وإخراج أسامة عرابي.

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم الأغنية الرسمية «بفلوسي لوسي» قبل عرض الفيلم، أداء عز شهوان وجيلان علاء، توزيع عز شهوان، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً وقت طرحها في حفل زفافهما.