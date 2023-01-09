حسين فهمي يشارك في مسلسل «عودة البارون».. العرض مكون من 15 حلقة

انتهى الفنان حسين فهمي، مؤخرا من تصوير جميع مشاهده في مسلسله الجديد، بمشاركة عدد كبير من الفنانين ويقدم شخصية مختلفة ومميزة بالنسبة له.

وقال الفنان حسين فهمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها المرة الأولى التي يخوض من خلالها دراما الـ15 حلقة، موضحا أن هذا النوع الأكثر انتشارا خلال هذه الفترة، لأن السوق عادة يتغير بين الحين والآخر.

تفاصيل شخصية حسين فهمي في عودة البارون

وتابع فهمي أن العمل استهواه بشكل كبير وتفاصيل الشخصية حمسته للمشاركة، خاصة أن العمل يحمل الكثير من الإثارة والغموض الذي سيجعل المشاهد متحمس دائما لمتابعة باقي الأحداث.

وكشف الفنان حسين فهمي عن شخصيته في المسلسل، إذ يجسد شخصية البارون خلال عودته إلى مصر، بعد عدد من سنوات الغياب، ويخطط لعدة أمور يريد تنفيذها، وبالفعل ينجح في ذلك والشخصية تحمل الكثير من الغموض حول السبب وراء عودته مجددا.

يذكر أن مسلسل عودة البارون يشارك فيه عدد من الفنانين بجانب حسين فهمي وهم خالد سليم ونهال عنبر وعلاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج سامر خضر.