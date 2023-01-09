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رامي صبري يطرح أغنية «حبينا» من ألبوم «معايا هتبدع»

كتب:

ياسمين محمود
06:44 م | الإثنين 09 يناير 2023
رامي صبري

رامي صبري

أعلن الفنان رامي صبري، طرح أغنيته الجديدة «حبينا» من ألبوم «معايا هتبدع»، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشر رامي صبري الأغنية، وعلق: «حبينا من ألبوم معايا هتبدع دلوقتي على يوتيوب».

الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع مكس وماستر طارق توكل.

وكشف الفنان رامي صبري، الشهر الماضي، تفاصيل ألبومه الجديد معايا هتبدع عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وكشف تفاصيل الألبوم: «تفاصيل ألبومي الجديد معايا هتبدَّع؛ 8 أغان هيتم طرحها على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية من يوم 20 ديسمبر».

 

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بقلم ياسمين محمود