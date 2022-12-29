«التعليم» تعقد اجتماعا لمديري مدارس المتفوقين استعدادا للامتحانات

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا، اليوم، مع مديري مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM»، برعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئاسة محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وحضور الدكتورة عزيزة رجب خليفة مدير عام تنمية مادة العلوم والمشرف على الإدارة العامة لشئون المتفوقين.

الاستعداد لامتحانات أولي وثانية ثانوي

في مستهل الاجتماع، رحب محمد عطية بالحضور، موجهًا الشكر لمديري مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للنهوض بالعملية التعليمية في تلك المدارس وبالجهود المبذولة، مضيفًا أن هذا الاجتماع جاء لمناقشة عدة نقاط، أهمها الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي.

وأوضح عطية، أن الاستعداد المبكر الجيد للامتحانات هو الأساس في نجاح العملية الامتحانية، مشددًا على ضرورة العمل بروح الفريق في كافة النواحي الخاصة بتلك المدارس.

الاستعداد لمعرض «الكابستون» للصفين الأول والثاني والثالث الثانوي

وأشار عطية، إلى ضرورة الاستعداد لمعرض الكابستون للصفين الأول والثاني والثالث الثانوي، حتى يخرج بصورة مشرفة ومبهرة وتحقيق دقة التقييم للطلاب، وأوضح أن الدولة مهتمة بتطوير التعليم وتشجيع الابتكار والعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع المواد الأكاديمية والأنشطة المدرسية، وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات.

ومن جهتها، شددت الدكتورة عزيزة رجب مدير عام تنمية مادة العلوم والمشرف على الإدارة العامة لشئون المتفوقين STEM، على أن تقوم كل مدرسة بتوضيح احتياجاتها الخاصة بالامتحانات، والعمل على تلبيتها، حتى لا تكون هناك أي عوائق للعملية الامتحانية، مشيرة إلى ضرورة التواصل الدائم والسريع بين الإدارة العامة لشئون المتفوقين ومديري المدارس، ليتم حل أي مشكلة على الفور، وعقد اجتماعات بصورة دورية.

كما ناقشت الإجراءات الخاصة بمعرض كابستون، وما يتضمنه من تحديد الأيام، وموضوعات المشروعات المقدمة، والطلاب المشاركين، والتحكيم.

الجدير بالذكر أن مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «STEM»، هي مدارس ثانوية حكومية يبلغ عددها 19 مدرسة على مستوي الجمهورية، وتم تجهيزها بأحدث الأجهزة العملية والمعامل المتطورة والفصول الدراسية المجهزة، ومعامل «كيمياء، وفيزياء، وأحياء، وإلكترونيات، ولغات، وهيدروليك، وجيولوجيا، وروبوتيك، وكمبيوتر»، ومعمل ابتكارات، وقاعات الطعام، وقاعات الاستذكار.