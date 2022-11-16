طلاب مدارس المتفوقين يبتكرون مشروعا جديدا لتطوير خط إنتاج البطاريات

«Phoenix 101».. اسم مشروع لتطوير خط إنتاج بطاريات الرصاص من أجل جعله أكثر إبداعًا واستدامة وربحًا، من خلال 5 مراحل أساسية للإنتاج، نفذه مجموعة من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وعرض في مؤتمر المناخ المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

«كيرلس» طالب بالمدرسة يشرح تفاصيل المشروع

شرح كيرلس مدحت، طالب بالصف الثالث الثاني بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمحافظة الإسماعيلية، مراحل الإنتاج الأساسية، إذ تشمل المرحلة الأولى والتي ركز عليها المشروع توفير الطاقة المستخدمة في عملية إذابة الرصاص عن طريق سحب كمية من الهواء من الحجرة التي تجرى بها عملية الإذابة، ما يؤدي إلى انخفاض الضغط الجوي بها، وبالتالي خفض درجة الذوبان وكمية الطاقة المستخدمة.

أما المرحلة الثانية في عملية أكسدة الرصاص تضاف جزيئات من مادة الماغنسيوم التي تساهم في زيادة كمية أكسيد الرصاص المتكون وتقليل المواد الخام المهدرة.

المرحلة الثالثة وهي أن صب الرصاص في قوالب من أجل تكوين أقطاب البطارية عادة ما يكون هناك زيادات من الرصاص غير مرغوب بها، وتتبع تلك الزيادات بمستشعر خاص ثم قصها وإعادة تدويرها في إناء الإذابة، وتتمثل المرحلة الرابعة في أنه يجب أن تكون أقطاب البطارية ذات درجة عالية من النظافة حيث يتم غسلها باستخدام الماء الذي يصبح ملوثًا بعد ذلك بجزيئات من الرصاص، ويتم استخلاص الرصاص للاستفادة منه باستخدام عمليتي التناضح العكسي والتحليل الكهربي.

تتمثل المرحلة الخامسة والأخيرة التي يجرى من خلالها التأكد من جودة البطارية، إذ يجرى بيع البطاريات غير الصالحة للاستخدام لشركات تصنيع الخلايا الشمسية التي تعتمد بالأساس على الرصاص المهدر لتكوين الخلايا الشمسية الخاصة بها، وبهذا نضمن أن كل المواد المهدرة على طول خط الإنتاج جرى تقليلها أو إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها.

مشروع صديق للبيئة

يؤكد الطالب كيرلس مدحت في حديثه لـ«الوطن»، أن المشروع صالح للبيئة حيث أنه يعتمد على تقليل نسبة الانبعاثات مع تقليل كمية الطاقة المستهلكة فى خط الإنتاج، ويستفاد من بعض المخلفات فى إعادة التدوير لدى المصنع مرة أخرى والبعض الآخر، يباع لشركات أخرى ليستخدم في صناعة الألواح الشمسية التي تعتمد على الرصاص فى صناعتها، وبهذه الطرق نحقق أكبر استفادة ممكنة من خط إنتاج بطاريات الرصاص سواء بإعادة التدوير أو بإعادة الاستخدام لتسخير المهدرات لخدمة المستقبل الأخضر.

جاءت فكرة المشروع من خلال بحث شامل لمصادر مختلفة عن أكثر الصناعات المنتجة للمخلفات الإلكترونية المهدرة وأيضًا تحتوي على خط إنتاج متعدد المراحل لتطبيق الأفكار المختلفة والمبتكرة على امتداد خط الإنتاج وذلك لتقليل المخلفات الإلكترونية المهدرة وتطوير خط الإنتاج من خلال جعله أكثر ابتكارا وإبداعا واستدامة، بحسب ما رواه كيرلس مدحت: «بعد الكثير من البحث المكثف عن مختلف الصناعات وخطوط الإنتاج في مصر وخارج مصر توصلنا إلى أن خط إنتاج بطاريات الرصاص هو الأفضل لتطبيق أفكارنا».

حقق الطالب كيرلس مدحت هو والقائمين على تنفيذ المشروع، استفادات شتى من مشاركتهم في مؤتمر المناخ، أولها التعرف على أن المشروع حاز على إعجاب الكثير من المهندسين والمطورين وخبراء التمنية المستدامة وغيرهم من داخل مصر وخارجها، فضلاً عن التعرف على ثقافات مختلفة من جميع دول العالم ومناقشتهم حول المشروع وكيفية تطويره وطرق تسويقه للشركات لتطبيقه على أرض الواقع، والتعرف أكثر على مشكلة التغير المناخي وسماع العديد من الحلول المبتكرة والمميزة من جميع الجهات المشاركه لتقليل الانبعاثات والملوثات المختلفه التي تؤثر بالسلب على المناخ والبيئة لإنتاج مزيد من المشروعات بأفكار مختلفة.

شارك في تنفيذ المشروع كل من الطالب مازن رامي من مدارس ستيم فرع أكتوبر والطالبة فاطمة ناجح من مدارس ستيم فرع الدقهلية والطالبة آلاء إبراهيم من مدارس ستيم فرع أسيوط.