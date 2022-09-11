الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس المتفوقين 2022-2023

وجهت مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا تعليمات مهمة للطلاب المقبولين بمدارس STEM وأولياء الأمور عند التقدم بملف التقديم للطلاب بالمدارس، للعام الدراسي المقبل 2022/2023، باستكمال ملف التقديم وطباعة إخطار النتيجة الذي يظهر من خلال الموقع مع طلب الالتحاق المرفق.

وأكدت مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، أنه لا يوجد تحويل أو نقل تحت مسمى «تقليل اغتراب»، وعلى الطالب المقبول الالتزام بالمدرسة المسكن عليها في حال تقدمه إليها، مشيرا إذا لم يتقدم الطالب بملف التقدم للمدرسة المسكن عليها في خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة، يسقط حقه في الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، ويعتبر عدم تقدمه بمثابة اعتذار عن مكانه في المدرسة.

الأوراق المطلوبة للتقديم للعام الدراسي الجديد

وحددت مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الأوراق المطلوبة للتقديم للعام الدراسي الجديد، وهي:

- أصل الشهادة الإعدادية معتمدة من الإدارة التعليمية + 4 صور منها.

- عدد 1 شهادة ميلاد أصل + 4 صور منها.

- عدد 8صور شخصية + 10 أظرف بريدية.

- إيصال تأمين اللاب توب بمبلغ 3000 جنيه.

- شهادة صحية معتمدة بكشف طبي باطنة وقلب وصدر وجلدية معتمد بخاتم شعار الجمهورية من مستشفى حكومي أو التأمين الصحي.

- عدد 3 صور بطاقة الرقم القومي لولي الأمر + 3أظرف بلاستيكية بكبسولة.

- إيصال سداد الرسوم الدراسية 1000 جنيه للطلاب في المدارس الحكومية والرسمية للغات، أما المدارس الخاصة يقوم ولي الأمر بإحضار إفادة من الإدارة التعليمية التابع لها مدرسته بآخر مبلغ مصرفات جرى دفعة في العام السابق وتكون مختومة بخاتم الشعار.

أما المدارس الدولية يجرى دفع الرسوم كاملة والتي تبلغ 30 ألف جنيه.

- الدفع على حساب مدارس المتفوقين في البريد المصري.

- يقوم ولي الأمر بالتقدم بالأوراق الخاصة بالطالب الأب أو الأم ومعها توكيل من الأب أو ولاية تعليمية أو وصاية، وفي حالة وفاة الأب يجرى إحضار شهادة الوفاة.

- المصروفات وتأمين اللاب تدفع بمكاتب البريد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات، وتسليم إيصال الدفع بالمدرسة.