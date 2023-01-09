قناة الحياة تجري لقاءات مع المستفيدين من مبادرة «ازرع»: علمتنا الزراعة بشكل علمي

أجرت قناة الحياة، لقاء مع عدد من المستفيدين من مبادرة «ازرع»، وقال الحاج حسين، أحد المستفيدين من المبادرة، إنه يمتلك فدان أرض، يزرعه قمح، «المدارس الحقلية علمتنا كيفية التعامل مع التقاوي واستخدام تقاوي مصر 1، وهي من أفضل ما يكون وستزيد الإنتاج لدينا، وكذلك التكلفة بسيطة بالمقارنة بغيرها».

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «أهل بلدنا»: «بيجيبولنا ناس تكلمنا في الزراعة وتطويرها، وكيف تدر علينا إنتاجا جيدا، ونتعشم أن يكون المحصول كثيف هذا العام».

وتابع: «التحالف الوطني ينظر للأمر بشكل جيد ومننتظر ربحا جيدا، حيث لا يتركنا التحالف الوطني ونتواصل مع قادته في أي لحظة».

وقال الحاج ممدوح، أحد المستفيدين من المبادرة، إنه يمتلك فدان ونصف يزرعهم قمح، «استفدت من المدارس الحقلية، ونشكر مؤسسة التحالف الوطني لتوفير مدارس حقلية ومكنش عندنا فكرة عن كيفية زراعة القمح بشكل علمي، وكنت في السابق أزرع بالطريقة التقليدية، وعرفتني زراعة المصاطب اللي وفرت في الري مياه كثيرة ووفرت كذلك في التقاوي، وتقاومي مصر 1 تعطي إنتاجية من 22 إلى 24 أردب، بسعر معقول».

وأضاف: «المدارس الحقلية فتحت أعيننا على كيفية الزراعة والري، وكذلك نتواصل مع المسؤولين باستمرار ولا يتأخرون عنا بأي معلومة».