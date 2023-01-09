أستاذ بكلية الزراعة لقناة الحياة: مبادرة «ازرع» تمد الفلاح بالمعلومات الحديثة

قال الدكتور سامي رمسيس، الأستاذ المساعد بكلية الزراعة جامعة المنيا، إن مبادرة «ازرع» المقدمة من التحالف الوطني للعمل التنموي وبتنفيذ الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تعلم المزارعين وتوصل لهم المعلومات الجديدة والخاصة بالتغيرات المناخية وأثرها على إنتاجية المحاصيل، فالمزارع يعمل بالأسلوب التقليدي القديم وبالخبرات المتوارثة.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «أهل بلدنا» على شاشة «الحياة»، أن محصول القمح محصلة بين الصنف أو التركيب الوراثي المزروع والظروف البيئية ودرجات الحراراة والرطوبة والتفاعل بينهم.

وتابع: «صممنا المدارس وهي عبارة عن حصص تدرس في الحقل بهيكل تنظيمي كبير في المجتمعات، ويجرى تدريس منهج علمي ويبدأ معاه من البداية من أول تجهيز الأرض، وكيف اختار الصنف المناسب للمنطقة لكي لا تتأثر بالعوامل الجوية، ومتابعة لجميع العمليات الزراعية للمحصول للوصول لأكبر عملية إنتاجية».