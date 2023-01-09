مصرع 3 عمال وإصابة آخر في انهيار بيارة صرف بالبحيرة

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخر باختناق، جراء انهيار بيارة صرف صحي، في قرية الصفاصيف التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة، ونقلت الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

مصرع وإصابة 4 أشخاص

ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطار من شرطة النجدة يفيد مصرع 3 عمال وإصابة آخر إثر اختناقهم داخل بيارة صرف صحي انهارت عليهم، ونقلت الجثث إلي ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصاب إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

أسماء مصابي حادث بيارة الصرف الصحي

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين مصرع كل من " أحمد.س.ق"،26 سنة ،" أحمد.ر.ج"، 27 سنة، "السيد.ك.ص"، 53 سنة، وجميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج، تم التحفظ على الجثامين الثلاثة تحت تصرف نيابة مركز دمنهور التى باشرت التحقيق.

فيما أصيب "محمد.ن.ع"، بالاختناق وجار تقديم الإسعافات الطبية اللازمة له بمستشفي دمنهور التعليمي، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.