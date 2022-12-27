مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في انهيار بيارة صرف صحي بالبحيرة

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيبت 5 آخرون جراء انزلاقهم داخل بيارة بمحطة صرف زلط كفر الدوار، وجرى نقلهم جميعا إلى المستشفى العام، حيث تم حفظ الجثث تحت تصرف النيابة العامة، وجاري عمل الفحوصات الطبية للمصابين.

انهيار بيارة صرف صحي في البحيرة

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، يفيد استقبال مستشفى كفر الدوار 3 جثث و5 مصابين، جراء انزلاقهم داخل بيارة صرف صحي بمحطة زلط بدائرة مركز كفر الدوار، وجرى نقلهم جميعا إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.

وأسفر حادث انهيار بيارة الصرف الصحي عن مصرع كل من «أحمد ع»، 28 سنة، و«حمدي ع ر»، 25 سنة، و«حسيني م ع»، 22 سنة، وجميعهم مقيمون بمركز كفر الدوار، وتم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة.

مصرع وإصابة 8 أشخاص

وأصيب كل من «أحمد .س. م»، 20 سنة، من كفر الدوار، و«علاء ج ا»، 28 سنة، و«أحمد ف م»، 26 سنة، و«إسماعيل ص»، 20 سنة، و«أحمد ع ع»، 22 سنة، وجميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ومقيمون بمركز كفر الدوار، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.