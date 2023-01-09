كارول سماحة عن مشاركتها في عرض «تقدر»: المسرح جزء مهم لبناء شخصية الطفل

شاركت الفنانة كارول سماحة، في عرض «تقدر»، الذي جرى تقديمه ضمن مبادرة إحياء المسرح المدرسي، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقنوات مدرستنا.

وفى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشفت الفنانة كارول سماحة عن كواليس مشاركتها في العرض، قائلة إنها فخورة للغاية بأن يجرى اختيارها للمشاركة بهذه المبادرة المهمة.

وتابعت كارول: «المسرح والفنون جزء مهم جدا في بناء شخصية الطفل، ولذلك فهي خطوة رائعة بأن يجرى الاهتمام بها وإحياء المسرح المدرسي من جديد وخلق مواهب فنية».

وكشفت الفنانة كارول سماحة، عن أنها في فترة دراستها لم يكن لديها مسرح مدرسي، ولذلك فهذا من الأسباب التي جعلتها متحمسة للمشاركة في هذه المبادرة، لإعطاء الأجيال القادمة فرصة لتحقيق هذا الهدف وتنمية مواهبهم.

يذكر أن عرض «تقدر»، شهد مشاركة عدد كبير من الفنانين من بينهم كارول سماحة ويسرا وحنان مطاوع وأكرم حسني ومحمد فراج وأسماء أبو اليزيد وغيرهم.