حصريا على شبكة تليفزيون الحياة.. النجمة كارول سماحة في ليلة رأس السنة

تطل النجمة كارول سماحة، في ليلة رأس السنة، حصريًا على شبكة تليفزيون الحياة، عبر بث نخبة من ألمع أغانيها، التي جذبت اهتمام الجمهور، وساهمت في أن تظل «الحياة» في صدارة تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد عرضها لفقرات فنية وغنائية لألمع نجوم الفن والغناء بالوطن العربي على شاشتها.

وغيرت شبكة تليفزيون الحياة، برئاسة الإعلامي محمود التوني، من خريطتها البرامجية، بالتزامن مع ليلة رأس السنة، وذلك ليوم واحد، من أجل إسعاد المشاهدين.

وتستضيف شبكة تليفزيون الحياة، نخبة من ألمع نجوم الطرب والغناء بالوطن العربي، فضلاً عن إذاعتها لعدد من الفقرات الفنية والغنائية، التي لاقت إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وانطلقت الفقرات الفنية على شبكة تليفزيون الحياة، اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا، ومن المقرر استمرارها حتى منتصف الليل.

وتختتم الشبكة السهرة بحلقة خاصة للإعلامي عمرو الليثي مع الفنانين عمر كمال وهدى.

كما تنقل شبكة تليفزيون الحياة بمراسليها، صورة حية لأماكن احتفالات المصريين بالعام الجديد.