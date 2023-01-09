عاجل.. انتظام حركة الملاحة في قناة السويس (صور)

أعلنت هيئة قناة السويس اليوم الاثنين عن عبور 51 سفينة من المجري الملاحي للقناة من الاتجاهين الشمالي القادم من بورسعيد والجنوبي القادم من السويس بعد انتهاء أزمة تعطل السفينة جلوري قرب مدينة القنطرة غرب.

وقال جورج صفوت، المتحدث باسم هيئة قناة السويس، إن المجري الملاحي للقناة شهد عبور 25 سفينة من قافلة الشمال والتي توقفت صباح اليوم بسبب عطل السفينة جلوري لعدم حدوث ارتباك في عبور السفن، فيما عبرت 26 سفينة اخري من اتجاه الجنوب مارة بقناة السويس الجديدة.

صفوت: تعاملنا مع عطل السفينة جلوري فور حدوثه

وقال المتحدث باسم هيئة قناة السويس في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم إنه تم التعامل مع عطل فني فاجأ السفينة جلوري خلال رحلتها ضمن قافلة الشمال مما تسبب في فقدانها القدرة على السيطرة واكمال عملية الإبحار في المجري الملاحي.

وتابع " السفينة جلوري من سفن الصب وتحمل ما يقرب من 40 الف طن من الحمولات المختلفة، وكانت في رحلة قادمة من تركيا متجهة إلي الصين".

واكد صفوت علي أن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وجه بانتقال 4 قاطرات لموقع توقف السفينة، ومتابعة إدارة التحركات لها وللسفن الموجودة في المجري الملاحي لحظة وقوع الحادث.

سحب السفينة وتسيير الملاحة

وقال صفوت إنه تم سحب السفينة خلال ساعات قليلة من حادث التعطل بعد التأكد من سلامتها للابحار والتحرك بها من مكان توقفها لأقرب مكان آمن لإجراء عمليات الصيانة واستعادة حركة الملاحة مرة أخري.