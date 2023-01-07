أوكرانيا تطلق 10 قذائف على مناطق ضمتها روسيا.. بينها دونيتسك

قصفت القوات الأوكرانية، بـ 10 قذائف من عيار 155 ملم، و152 ملم، منطقتين في «دونيتسك» و«جورلوفكا»، كما قصفت قرية «هولموفسكي» للمرة الثالثة، وهي مناطق ضمتها روسيا مؤخرا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبه، قال رئيس لجنة السياسة الإعلامية بمجلس «الاتحاد الروسي»، السناتور أليكسي بوشكوف، إن لجنة «جوائز نوبل» ستفقد ما تبقى من هيبتها، إذا حصل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج على جائزة السلام، مشيرا إلى دور التكتل العسكري في شن الحروب ضد ليبيا وأفغانستان، وكذلك مشاركته الفعالة في الأزمة الأوكرانية.

وأمس الجمعة، رشح النائب النرويجي كريستيان جيدي، عبر صحفته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ستولتنبرج، لنيل جائزة نوبل للسلام.