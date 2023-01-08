أبزر أحداث العالم: رئيس كولومبيا يزور فنزويلا..وتحذيرات من الصقيع في روسيا

شهدت عدد من الدول خلال الساعات الـ24 الماضية، أحداث متنوعة ما بين سياسية وأمنية وصحية كان أبرزها، زيارة الرئيس الكولومبي الثانية إلى فنزويلا، فيما حذرت السلطات في جمهوريات روسية من الصقيع الشديد، الذي يجتاح البلاد.

وزار الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، أمس السبت، فنزويلا في زيارة غير معلنة للقاء نظيره نيكولاس مادورو بعد أيام على إعادة فتح الحدود بين البلدين، وهو اللقاء الثاني بين الرئيسين في فنزويلا منذ تولي الرئيس الكولومبي السلطة في أغسطس الماضي.

@petrogustavo termina su visita a Caracas. En un encuentro de unas dos horas conversó con @NicolasMaduro . Hasta ahora se desconoce qué temas trataron y cuál fue la agenda. pic.twitter.com/6JyToeU51c — Ana Rodríguez Brazón (@anarodriguez_b) January 7, 2023

بينهم97 طفلا..إطلاق سراح 524 مهاجر أفغاني من سجن جنوبي باكستان

وفي باكستان، أطلقت السلطات سراح 524 مهاجرا أفغانيا بينهم 54 امرأة و97 طفلا، من سجن بمدينة «كراتشي» جنوبي البلاد، وكانت الشرطة الباكستانية اعتقلت ما لا يقل عن 1200 مواطن أفغاني دخلوا البلاد دون وثائق سفر صالحة في ديسمبر الماضي.

من جانبها، اعتقلت السلطات الألمانية، شخصا يبلغ من العمر«32 عاما» في «كاستروب روكسيل» غرب البلاد، بتهة التخطيط لهجوم إرهابي بالأسلحة البيولوجية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي المجال الصحي، أعلنت السلطات التايلاندية، أنّه يجب على الأجانب البالغين إظهار ما يثبت أنهم مُلقحون بجرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أو من التعافي من الفيروس منذ يوليو الماضي كشرط لدخول البلاد، فيما أشارت وسائل الإعلام التايلاندية، إلى سريان القواعد حتى 31 يناير الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

العثور على جثتي شابين في جهاز هبوط طائرة كولومبية

وفي روسيا، هبطت طائرة ركاب من طراز «بوينج 737» بسلام في «مطار شيريميتييفو» بالعاصمة، بعدما أعلنت حالة الطوارئ على ارتفاع جاوز 10 آلاف متر أثناء رحلة داخلية من مدينة «مورمانسك» في القطب الشمالي إلى «موسكو»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية، دون ذكر أي تفاصيل عن إعلان حالة الطوارئ.

وفي كولومبيا، عثرت السلطات على جثتي شابين، مساء أمس الأول الجمعة، يتراوح عمرهما بين«15 و20 عاما»، ربما كانا من جمهورية الدومنيكان، في جهاز هبوط طائرة تابعة لشركة «أفيانكا» للطيران، أثناء إجراء عملية صيانة لها في «مطار إل‭‭‬‬دورادو» بالعاصمة «بوجوتا»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي تركيا، قال وزير الصحة، فخر الدين كوكا، إنّ أكثر من 30 شخصا أصيبوا عندما انهار السقف في فندق في «قارص» شمال شرق البلاد.

وفي ملف التغيرات المناخية، قالت رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي، إنّ الفيضانات غير المسبوقة التي تشهدها «كيمبرلي» المنطقة الواقعة في غربي البلاد، لها تأثير مدمر على بلدات معزولة، فيما وصفت أجهزة الطوارئ، الفيضانات بالأسوأ على الإطلاق.

«سامارا» تعلن مستوى الخطر من الدرجة الصفراء

من جانبها، حذرت السلطات في «بشكيريا»، سكان المنطقة من أن الصقيع الشديد سيضرب الجمهورية الروسية، وقال قال مصدر في مديرية حالات الطوارئ، إن درجة حرارة الهواء ليلا قد تنخفض، اليوم الأحد، إلى بعد غد الثلاثاء، وفي الصباح في جميع أنحاء البلاد، يمكن إلى 40 -42 درجة تحت الصفر.

وفي «سامارا»، أعلنت السلطات عن مستوى الخطر من الدرجة الصفراء، ليلا من أمس السبت إلى غدا الاثنين،، ومن المتوقع انخفاض درجة حرارة إلى 30-34 درجة تحت الصفر، فيما حذرت السلطات في «تترستان» و«أوليانفسك»، مواطنيها من خطر حلول الصقيع الشديد.