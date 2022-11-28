تقرير الطب الشرعي في مصرع عريس شبرا الخيمة: طلقات نارية بالبطن والصدر

كشف تقرير الطب الشرعي المبدئي في واقعة قتل مجموعة من الأشخاص للشاب «مصطفي أ»، والمعروف إعلاميا بـ«عريس شبرا الخيمة»، أن المجني عليه أصيب بطلقات نارية في البطن والصدر، ما أدى لوفاته بعد فترة علاج دامت أسبوعا عقب الحادث الذي وقع يوم 19 من الشهر الجاري.

وجددت أجهزة التحقيق في القليوبية حبس 4 من المتهمين بقتل عريس شبرا الخيمة 15 يوما عى ذمة التحقيقات، وطلبت استعجال تحريات المباحث، وكذلك تقرير الطب الشرعي النهائي، وسؤال شهود الواقعة.

والدة عريس شبرا الخيمة تطالب بالقصاص

وطالبت والدة عريس شبرا الخيمة خلال تشييع الجثمان، أمس الأحد، بالقصاص من قتلة ابنها، مؤكدة أنه مات قبل أيام من عقد قرانه وزفافه، وكان محددا في مطلع ديسمبر المقبل، وذلك بسبب خلافات بين شقيقه ومجموعة من «البلطجية»، حسب وصفها، والذين تربصوا له بحجة عقد صلح لحضور فرحه، وأفرغوا فيه رصاص أسلحتهم النارية فور وصوله مكان المقابلة بقسم ثان شبرا الخيمة.

تحريات مقتل عريس شبرا الخيمة بـ9 رصاصات

وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالقليوبية في واقعة مقتل عريس شبرا الخيمة «مصطفى أ»، الشهير بـ«صاصا»، 26 سنة، أن المجني عليه أصيب بـ9 طلقات بعد أن وعده المتهمون بعقد جلسة صلح لحل خلافات سابقة بينهم، وفور وصولهم للمكان المتفق عليه أطلقوا الرصاص، حيث أصيب وتم نقله للمستشفى، وظل تحت العلاج لمدة أسبوع قبل وفاته، وتم التصريح بدفنه، حيث خرجت جنازته من مسجد «الحرمين» بشبرا، وسط زفة أصر زملاؤه على تنظيمها بالسيارات حتى المقابر.

وأشارت تحريات رجال المباحث إلى وجود خلافات بين المتهم الرئيسي في الواقعة والمجني عليه، بسبب خلافات سابقة بينهما، إثر مشادة كلامية نشبت بين شقيق المجني عليه والمتهم، وتطورت لعدة مشاجرات انتهت بمقتل المجني عليه، وإصابة اثنين من أصدقائه.

وجاء في التحريات، أن المتهم تنامى إلى علمه استعداد المجني عليه وشقيقه للانتقام منه، فخطط للاستعجال بالتخلص منهما قبل الوصول إليه، وتوجه إلى محل تواجد المجني عليه وأطلق عليه 9 طلقات أصابته في البطن والصدر، ولقي مصرعه خلال العلاج بأحد المستشفيات.