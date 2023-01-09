عضو مجلس السيادة في السودان يجدد تمسكه باتفاق جوبا للسلام

جدد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الطاهر أبو بكر حجر تمسكه باتفاق جوبا لسلام السودان، موضحا أن سلاح قوات تجمع قوى تحرير السودان، لن يوجه للحرب أو الدولة السودانية، وأن السلام هو مهر النضال، والتضحيات التي قدمها الشعب عبر تاريخ الثورات السودانية، لتحقيق الحرية والعدالة والتنمية المتوازنة بالبلاد.

وقال مجلس السيادة الانتقالي -في بيان- إن عضو المجلس، وجه خلال لقائه قوات تجمع قوى تحرير السودان بمركز ارتكاز مليط اليوم، رسالة للرافضين للسلام، بأن اتفاق جوبا لسلام السودان اتفاق يحقق السلام والتنمية المتوازنة، ولا يظلم أحدا، وأنه يسعى لتوحيد الأمة السودانية لتتوجه نحو آفاق التقدم والتطور والإزدهار.

تنسيق سوداني على مستوى عال

وأشاد عضو مجلس السيادة بالتزام وانضباط قوات تجمع قوي تحرير السودان في أوقات الحرب والسلام، رغم العثرات والصعوبات التي واجهت القيادات العسكرية والسياسية منذ توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان، كما ثمن انضباط ومساعدة مواطني مليط، للجنة أمن المحلية، تحقيقا للأمن والاستقرار.

وفيما يتصل بالترتيبات الأمنية، أكد عضو مجلس السيادة، إرتباط قوات تجمع قوي تحرير السودان بدمج قوات الكفاح المسلح والموجودة حاليا داخل المنظومات العسكرية من أجل تكوين جيش مهني موحد، لا علاقة له بالقبلية والمناطقية أو الأشخاص، بهدف حماية دستور البلاد ومواطنيها وحدودها.