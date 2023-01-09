أحد القائمين على مبادرة «ازرع»: ندرب المهندسين أولا قبل الفلاحين لرفع كفاءتهم

قال ماجد بولس، نائب مدير التنمية الريفية بالهيئة الإنجيلية القبطية وأحد القائمين على مبادرة «ازرع»، إن البناء العلمي الخاص بالمدرسة الحقلية، يقوم كأي قطاع تعليمي على طلاب ومعلمين ومنهج وإدراة.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «أهل بلدنا» على شاشة «الحياة»، «في الناحية العلمية هناك مجموعة من الخبراء في كل محافظة كمجلس استشاري مسؤول عن المنهج العلمي، يحددون المنهج للمهندس الزراعي، الذي يدرب هو الآخر من الخبراء على هذا المنهج العلمي الخصاص بمحصول القمح، وتم تدريب مهندسي الإرشاد الزراعي وأخدوا المنهج كاملا ورفع كفاءة مهندس الإرشاد».

وتابع: «وهناك قناة اتصال قوية جدا بين الفلاح وظروفه والخبير والباحث، فالمزارعين الذين جرى إعلان مبادرة ازرع لديهم، يتم تقسيمهم إلى مجموعات حسب وجودهم في الأراضي الزراعية أو الجغرافية، واختيار مكان قريب من الحقل، ويأخذ الحصة صباحا، وزادت العلاقات الاجتماعية معا وبيفطروا سوا وهو نموذج من الحياة بتاعتنا وأهلنا، ولمسنا في المدرسة الحقلية زيادة العلاقات الاجتماعية، وبدأوا في التزاور والتواصل معا».