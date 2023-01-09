موقف الدراسة غدا الثلاثاء بالمحافظات بالتزامن مع الأمطار.. انتظام كامل

تشهد البلاد طقس سيئ خلال الأسبوع الجاري، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، مع سقوط أمطار غزيرة على مختلف المحافظات، لاسيما السواحل الشمالية، وامتدت إلى محافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتحولت إلى سيول في سيناء، حسبما ذكر بيان الأرصاد، الأمر الذي دفع أولياء الأمور إلى البحث عن موقف الدراسة غدا الثلاثاء بالمحافظات.

موقف الدراسة غدا الثلاثاء بالمحافظات

عن موقف الدراسة غداً الثلاثاء بالمحافظات، لم تعلن أي محافظة تعطيل الدراسة، حيث يشهد غدا يوما دراسيا طبيعيا، حيث تستقبل جميع المدارس في أنحاء الجمهورية طلابها غدا.

حقيقة تعطيل الدراسة غداً في المحافظات

شهدت عدة محافظات اليوم وأمس، سقوط أمطار غزيرة تحولت إلى ثلوج في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، كما تعرضت المحافظات الساحلية «مطروح، الإسكندرية»، وكذلك البحيرة وكفر الشيخ، سقوط أمطار رعدية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وطقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا.

كما تعرضت محافظات القاهرة الكبرى أمس، إلى سقوط أمطار غزيرة، واستمرت حتى اليوم، ورفعت جميع المحافظات درجة الاستعداد القصوى والجاهزية، للتعامل مع مياه الأمطار وسرعة رفعها لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين.

وتشير توقعات الأرصاد، إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، التي يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، وتمتد إلى القاهرة خلال الساعات القادمة.