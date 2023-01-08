حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المحافظات لسوء الطقس.. وموقف القاهرة والجيزة

بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، وسقوط أمطار غزيرة تصل إلى سيول غدا في شمال سيناء طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية يبحث المواطنون عن حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المحافظات، لا سيما بعد رفع بعض المحافظات درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المحافظات

وعن حقيقية تعطيل الدراسة غدا في المحافظات لم تعلن مديريات التربية والتعليم في أي محافظة عن تعطيل الدراسة إذ يعد غدا الإثنين يومًا دراسيًا طبيعيًا، في مختلف مدارس الجمهورية.

حقيقة تعطيل الدراسة غداً في الإسكندرية

ومن جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن مدارس المحافظة تشهد يوميا دراسيا عاديا حيث تبدأ غدا أولى أيام الامتحانات في المحافظة.

حقيقة تعطيل الدراسة غداً في المنوفية

وفي محافظة المنوفية كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون حقيقة تعطيل الدراسة غداً في المحافظة، إذ أكد على انتظام اليوم الدراسي بشكل طبيعي، مشيرا إلى أنه لم يصدر قرار بشأن تعطيل الدراسة.

موقف الدراسة غدا في القاهرة والجيزة والقليوبية

كما أعلن أيضا محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان انتظام الدراسة غداً في مدراس المحافظة، كما تشهد أيضا مدارس محافظتي القاهرة والجيزة انتظاما في اليوم الدراسي.

موقف الدراسة غدا في المحافظات

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين حول طقس غدا الإثنين إذ وجهت بعض التحذيرات لتجنب موجة الطقس السيئ التي تمتد على مدار الأسبوع.

وأوضحت الأرصاد أن ذروة موجة الطقس السيئ تكون غدا الإثنين إذ تتعرض مختلف المحافظات إلى سقوط أمطار تختلف حدتها من منطقة لأخرى إلا أنها تكون غزيرة على السواحل الشمالية وسيول في سيناء.

وشهدت قبل قليل عدد من المحافظات سقوط أمطار غزيرة والتي من بينها «الإسكندرية، البحيرة، مطروح، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، بورسعيد» وشهدت تلك المحافظات مجهودات من الجهات المعنية لسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار.