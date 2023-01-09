أحمد سعد يحتفل بتصدر أغنية «يا عراف» التريند في 10دول عربية

احتفل الفنان أحمد سعد، بتصدر اغنيتة الجديدة «يا عراف» التريند في 10دول عربية، وهي «مصر، تونس، الكويت، ليبيا، الإمارات، الأردن، اليمن، السعودية، المغرب، الجزائر»، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشر أحمد سعد الأغنية، وعلق عليها، قائلا: «الحمد والشكر لله ثم الشكر لجمهوري الحبيب على كل الحب والدعم الدائم، وشكرا لكل صناع هذا العمل الجميل».

أغنية «يا عراف»

وطرح أحمد سعد منذ أيام كليب «يا عراف» عبر اليوتيوب والمنصات الموسيقية المختلفة، والأغنية تجمعة لأول مرة مع أحمد زعيم والتونسي نوردو، وحققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية.

أغنية «يا عراف» من كلمات محمد الفقي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي توما، وجرى التصوير بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج ياسين حسن.