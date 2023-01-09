خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة.. تمتد حتى الأحد 15 يناير

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة، حيث يسود طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا، مع تكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية، على مختلف الطرق بنطاق المحافظات، إذ تعرضت البلاد إلى موجة من الطقس السيئ، بالتزامن مع أول أيام شهر طوبة، حيث سقطت الثلوج على عدة مدن، من بينها العاشر من رمضان.

خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة

عن خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة في المحافظات، تشير توقعات هيئة الأرصاد، إلى أن سقوط أمطار يوم الأربعاء 11 يناير، حيث تتعرض السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وهي «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط»، بنسبة 40% على مدار اليوم، مع نشاط لحركة الرياح على السواحل الشمالية الغربية.

سقوط الأمطار الأيام القادمة في المحافظات

فيما جاءت خريطة سقوط الأمطار يوم الخميس 12 يناير، في محافظات «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ»، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% تقريبا على فترات متفاوتة.

وجاءت أماكن سقوط الأمطار من الجمعة 13 يناير حتى الأحد 15 يناير في محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري «بورسعيد، كفر الشيخ، البحيرة، دمياط، الإسكندرية»، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%، وسط توقعات بنشاط حركة الرياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

طقس المحافظات الأيام القادمة

تعرضت خلال الأيام الماضية المحافظات، إلى منخفض البحر المتوسط، ما أدى إلى سقوط أمطار غزيرة، امتدت من السواحل الشمالية إلى القاهرة الكبرى، كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، باتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة الظواهر الجوية المتوقعة.