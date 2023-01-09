كيفية التسجيل في موسم الحج 2023 من هاتفك.. التقديم متاح حتى 25 يونيو

يستعد المسلمون من مختلف دول العالم للتسجيل في موسم الحج 2023، خاصة بعد إعلان المملكة العربية السعودية عن الموعد النهائي للتقدم، في 25 يونيو 2023.

وكشفت وزارة الحج والعمرة السعودية عن خطوات التسجيل في موسم الحج 1444 هجريا/ 2023 ميلاديا وسيكون الحجز داخل السعودية عبر طريقتين، وهي: الحجز عن طريق موقع الوزارة الخاصة بالحج والعمرة السعودية أو عبر تطبيق «نسك» للهواتف الذكية.

خطوات التقديم للتسجيل في الحج 2023

يجب على الشخص اختيار إنشاء حجز جديد على موقع الوزارة أو عبر تطبيق نسك.

الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالحج والإطلاع على أسعار الحج وتفاصيلها لعام 2023.

إضافة اسم الشخص المرافق أو المحرم للمرأة، وكل هذا أمر اختياري.

اختيار باقة الحج المناسبة.

إدخال بيانات الحساب البنكي، والذي يجرى الدفع من خلاله.

الدفع جزئيا أو كليا لموسم الحج.

التأكد من حجز الحج عبر استلام رسالة نصية من وزارة الحج على رقم هاتفك.