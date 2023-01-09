آخر موعد للتقديم في الحج 2023.. اعرف خطوات وطريقة الحجز

أفصحت وزارة الحج والعمرة السعودية عن الموعد النهائي للتقدم في موسم الحج لعام 2023 وسيكون التسجيل متاحا حتى هذا اليوم أو اكتمال عدد الحجاج لهذا العام.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي لها أن التقديم مستمر حتى يوم 25 يونيو 2023 وسيكون التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة أو عبر تطبيق «نسك» السعودي.

التأكد من الحجز

وبينت الوزارة أن التأكد من الحجز يمكن أن يتم عن طريقتين وهما الطريقة الأولى تشمل استقبال رسالة نصية عبر الهاتف الخاص بك أو عن طريق التأكد من القبول عبر موقع وزارة الحج والعمرة وتطبيق «نسك» الإلكتروني.

طريقة التقديم

ويمكن للشخص التقديم عبر دخول موقع الحج والعمرة واختيار الاستعلام عن الحجز أو عن طريق دخول تطبيق حجز نسك واختيار خدمات الحج ثم الاستعلام عن الحجز.

يشار إلى أن العام الحالي سيكون الأول من نوعه الذي أعلنت من خلال السعودية الإتاحة للحج للسيدات دون وجود محرم لأول مرة في تاريخ الحج.