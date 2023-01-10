بالأسماء.. حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية القروية بمركز كفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أمس الاثنين، القرار رقم 78 لسنة 2023، بشأن إجراء حركة تنقلات جديدة بين رؤساء الوحدات المحلية القروية بمركز كفر الشيخ.

أسماء المكلفين

وشمل قرار المحافظ الجديد تكليف كل من، أحمد فتحي عبد الهادي بدر، رئيساً للوحدة المحلية لقرية الحمراوي، ومحمد عبد السلام أبو شعيشع، رئيساً للوحدة المحلية لقرية محلة موسى، ومحمود محمد محمود شاهين رئيساً للوحدة المحلية لقرية إسحاقة، وبهاء عبد الجواد غازى، رئيساً للوحدة المحلية لقرية المرابعين، وفتوح عبد العال سماحة، رئيساً للوحدة المحلية لقرية الحلافى، وجمال عبد العزيز إسماعيل، رئيساً للوحدة المحلية لقرية المنشة الشرقية، وبسيوني محمد عبد الفتاح، رئيساً للوحدة المحلية لقرية الخادمية.

كما تضمن قرار محافظ كفر الشيخ، إلغاء ندب كل من حامد محمد ترك، وأحمد منصور خليفة، وعودتهما لجهة عملهما الأصلية.

يأتى ذلك في إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الارتقاء بمستوى العمل بالجهاز الإداري، وسرعة إنجاز المهام داخل الوحدات المحلية القروية بمركز كفر الشيخ، بما يُساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.