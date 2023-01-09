مصرع شاب وإصابة والديه في حادث تصادم طريق «مطروح الإسكندرية» (أسماء)

لقى شخص مصرعه وأصيب شخصين بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث لأسرة واحدة، منذ قليل، نتيجة تصادم سيارتين في طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتقديم الاسعافات الأولية، ونقل المصابين والجثة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطه النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء ضحايا حادث طريق مطروح

واستقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي مساء اليوم، ضحايا حادث طريق مطروح، وهم: عمران عبد الحميد عياد 54 سنة سيدي عبد الرحمن كدمه بالرأس، وكدمات متفرقه بالجسم وجاري عمل الفحوصات اللازمة، وعزة أبو الجواد عبد الرحمن 50 سنة من سيدي عبد الرحمن زوجة الأول، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر في الفقرات والحوض وجار عمل الفحوصات، وعبد الحميد عمران عبد الحميد عياد 16 سنة من سيدي عبد الرحمن، وصول جثة هامدة.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت على الفور مباحث قسم شرطه مطروح وضباط الإدارة العامة للمرور إلى موقع الحادث، وجار الفحص والتعرف على أسباب وقوع الحادث، والكشف عن ملابسات ورفع تقرير إلى جهات التحقيق.