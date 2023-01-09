تفاصيل حادث الدقهلية.. تخلص من زوجته وأرسل صور الجريمة لأسرتها

تجري جهات التحقيق بالدقهلية، تحقيقات موسعة في جريمة بشعة، بعدما أقدم سائق على قتل زوجته، مستخدمًا سلاحا أبيض «سكين»، وقررت جهات التحقيق عدة قرارات في حادث الدقهلية، حيث أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة، وإرسال جثة المجني عليها إلى المشرحة، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا، وإعداد تقرير مفصل عنها.

تفاصيل حادث الدقهلية

أما عن تفاصيل حادث الدقهلية، فهناك الكثير من الكواليس الصادمة، شهدته مدينة نبروه التابعة لمحافظة الدقهلية، فكانت بداية الواقعة، حينما توجه الأب «حمادة. ا» إلى منزل أسرة زوجته «زينب. أ»، 26 سنة، طالبًا منها أن تعود وأطفالهما الثلاثة مرة أخرى إلى منزلها، وأن تنسى الخلاف الذي نشب بينهما منذ عامين من أجل تربية أبنائهما، وتم التصالح بينهما.

بعد ذلك عادت الزوجة وأطفالها الثلاثة الصغار الى منزل زوجها مرة أخرى بعد التصالح، وبعد ذلك فوجئت بزوجها ينهي حياتها، ولم يكتف بذلك، فالتقط صورًا بجوار الجثة، وأرسلها لأسرتها ليقوم الأهالي بإبلاغ الشرطة بالواقعة.

بعد دقائق قليلة، كانت الشرطة متواجدة في المكان، وأثناء محاولتهم القبض على المتهم، أمسك بأطفاله، وهدد بإنهاء حياتهم، لكن رجال الشرطة استطاعوا إنقاذ الأطفال والإمساك به واقتياده إلى قسم الشرطة.

كما قامت جهات التحقيق بالدقهلية بمناظرة جثمان الضحية، وأمرت بنقلها إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير مفصل بشأنها، كما أمرت بسرعة إجراء التحريات في الواقعة للوصول إلى الدافع وراء ارتكاب المتهم جريمته، كما أمرت بتحريز هاتف المتهم وعرضه على لجنة لفحصه، كما أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومن المقرر عرض المتهم مرتكب الواقعة غدًا على قاضي المعارضات لنظر تجديد حبسه على ذمة التحقيقات.

استلام جثمان المجنى عليها

كما صرحت جهات التحقيق بالدقهلية، بدفن المجنى عليها زينب، وقامت أسرتها باستلام جثتها من مشرحة مستشفى المنصورة الدولي عقب انتهاء أعمال التشريح والغسل، كما سادت حالة من الحزن الشديد بين أسرتها وأقاربها منذ يوم الواقعة.