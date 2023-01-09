محمد إمام يحتفل بتحقيق «عمهم» إيرادات عالية بمصر والسعودية

احتفل الفنان محمد عادل إمام، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتحقيق فيلم عمهم إيرادات 57 مليون جنيه في مصر، والسعودية ما يقرب من 41 مليون ريال سعودي.

ونشر محمد عادل إمام بوستر الفيلم وعلق عليه: «الحمد لله فيلم عمهم بقى من أعلى إيرادات السينما في مصر والسعودية وفقا لموسوعة ويكيبيديا العالمية وأغنية الفيلم ايه اليوم الحلو ده من أنجح أغاني سنة 2022 حسب منصة أنغامي شكرا لكم جميعا، اللي جاي مفاجأة إن شاء الله».

أبطال فيلم عمهم

فيلم «عمهم»، بطولة محمد إمام، سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وأيتن عامر، من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي، وبدأ عرض الفيلم في يوليو 2022 بمصر بجميع دور العرض، وحقق إيرادات عالية منذ بداية عرضه، إذ تصدر التريند في 3 دول عربية، وهي مصر والسعودية والإمارات.