محمد عادل إمام يحتفل بتحقيق 50 مليون جنيه إيرادات فيلم عمهم

احتفل الفنان محمد عادل إمام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتحقيق 50 مليون جنيه إيرادات فيلم «عمهم» في مصر.

وكتب محمد عادل إمام قائلا: «عمهم 50 مليون إيرادات في مصر الحمد لله.. رقم كبير في عز منافسة صعبة مع كبار نجوم مصر.. شكراً لكل واحد قطع تذكرة ودخل اتفرج على الفيلم في قاعة السينما وسط حرب المنصات والمواقع الإلكترونية.. انتظروا فيلمي القادم إن شاء الله».

فيلم عمهم

ويعرض حاليا في جميع دور العرض فيلم «عمهم»، بطولة: محمد إمام، سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وأيتن عامر، من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي، وبدأ عرض الفيلم الذي 7 يوليو الجاري في مصر بجميع دور العرض، وحقق إيرادات عالية منذ بداية موسم عيد الأضحى.

كما تصدر الفيلم التريند في 3 دول عربية وهي مصر والسعودية والإمارات.