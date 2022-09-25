النشرة الفنية: عادل إمام يطمئن جمهوره.. وموعد حفل محمد رمضان بالعراق

أحداث عديدة شهدها الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية، من نفي شائعات وإعلان موعد حفلات غنائية، ونستعرض خلال السطور التالية أهم تلك الأحداث.

عادل إمام يطمئن جمهوره على صحته

الفنان عادل إمام نفى ما تردد من شائعات بسبب مرضه، وأكد أنه يتمتع بصحة جيدة وأنها يتواجد مع عائلته وأحفاده، مبديا سعادته بالدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما، وذلك خلال تصريحات لـ«الوطن».

حفل محمد رمضان بالعراق

أعلن الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» تقديم حفل ضخم في العراق يوم 27 أكتوبر المقبل.

رسالة من إلهام شاهين لشيرين

وجهت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، كلمات حب ودعم للفنانة شيرين عبدالوهاب.

إصابة والدة خالد سليم بالسرطان

كما تحدث الفنان خالد سليم أيضًا عن إصابة والدته العام الماضي 2021 بسرطان في الثدي، والذي جرى استئصاله وأصبحت صحتها جيدة، وتعد هذه الفترة هي أسوأ الشهور التي مرت عليه في حياته.