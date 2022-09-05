محمد عادل إمام عن بطلة فيلمه المقبل: «هتبقى وجه جديد»

أعلن الفنان محمد عادل إمام، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، التحضير لفيلمه الجديد، وطلب من جمهوره المشاركة في اختيار بطلة الفيلم أمامه مؤكدا أنها ستكون من الوجوه الشابة.

محمد عادل إمام يبحث عن بطلة فيلمه الجديد

وكتب محمد عادل إمام قائلا: «بطلة فيلمي الجديد.. هتبقى وجه جديد ترشحولي مين من الوجوه الشابة الجديدة تكون بطلة الفيلم؟».

فيلم «عمهم»

ويعرض لمحمد عادل إمام حاليا فيلم «عمهم» الذي احتفل به منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتحقيق 50 مليون جنيه إيرادات في مصر فقط، وقد تصدر الفيلم التريند في 3 دول عربية وقت عرضه بمصر والسعودية والإمارات.

وعلق محمد عادل إمام على الإيرادات، قائلا: «عمهم 50 مليون إيرادات في مصر الحمد لله.. رقم كبير في عز منافسة صعبة مع كبار نجوم مصر.. شكراً لكل واحد قطع تذكرة ودخل اتفرج على الفيلم في قاعة السينما وسط حرب المنصات والمواقع الإلكترونية.. انتظروا فيلمي القادم إن شاء الله».

فيلم «عمهم»، بطولة: محمد إمام، سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وأيتن عامر، من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي، وبدأ عرض الفيلم الذي 7 يوليو الماضي في مصر بجميع دور العرض، وحقق إيرادات عالية منذ بداية موسم عيد الأضحى.