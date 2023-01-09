حسن الرداد يحيي الذكرى السنوية الثانية لوفاة والدته.. «ادعو لها»

أحيا الفنان حسن الرداد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الذكرى السنوية الثانية لوفاة والدته.

ونشر حسن الرداد صورة تجمعه بوالدته، وعلق عليها: «الذكرى السنوية الثانية لأمي السيدة فادية الرداد، اللَّهُمَّ برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر لها وارحمها وأكرم منزلتها واعفو عنها ووسِّع مدخلها ونوّر قبرها وارزقها جنّتك التي وعدت، يا ذا الجلال والإكرام يا واسع العطف والمغفرة.. أرجو الدعاء لوالدتي بالرحمة والمغفرة».

حسن الرداد يستقبل مولوده الأول

واستقبل منذ أيام، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، مولودهما الأول فادي.

وكتب الرداد، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «الحمد لله ربنا رزقنا بالطفل فادي حسن الرداد في نفس يوم ميلادي.. اللهم أنبته نباتا حسنا، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لهما فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى».