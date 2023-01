مخرج مسلسل The Last Of Us يكشف إمكانية تقديم جزء ثانٍ

ينطلق عرض الموسم الأول من مسلسل The Last Of Us في الشرق الأوسط، يوم 15 يناير الحالي، تزامنا مع عرضه عالميا عبر منصة HBO في الولايات المتحدة الامريكية، وسط تكهنات بإنتاج جزء ثان من المسلسل.

مسلسل The Last Of Us بطولة بيلا رامزي

استمد صناع مسلسل The Last Of Us، فكرته من لعبة إلكترونية، حيث ققرروا تحويلها إلى عمل درامي، بطولة «بيلا رامزي، بيرو باسكال، أشلي جونسون، وجابربيل لونا».

وقال مخرج العمل، كريج مازن، في تصريحات لوسائل إعلام أجنبية، إنّ الأحداث في اللعبة تبدأ مع انتشار العدوى فيها خلال عام 2013 ثم ننتقل بالأحداث 20 عاما حتى نصل 2033».

رفض المخرج التأكيد على إمكانية أن يكون هناك موسم ثانٍ من المسلسل الذي لم يعرض بعد، والمقرر أن يكون له عرض خاص فى دبي الجمعة المقبل، وتصل مدة الحلقة الأولى إلى ساعة و25 دقيقة، فيما تبلغ ميزانية المسلسل نحو 200 مليون دولار.