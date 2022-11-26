لعبة إلكترونية تفرق صديقين إلى قاتل ومقتول.. وصلة «هزار» تحولت لجريمة

كان يختفي خلف سيارة ويراقب صديقه وهو يمسك بريموت اللعبة ويحركها في الشارع أمام منزله بروض الفرج، لكن الشاب انقض كالسهم وخطف اللعبة من أمام صديقه، في وصلة هزار جمعتهما قبل أن يتطور الأمر إلى شجار انتهى بقتل أحدهما على يد الآخر بـ6 طعنات أودت بحياة الشاب العشريني «مارتن» قبل وصوله إلى المستشفى.

والدة ضحية روض الفرج: ابني قُتل غدرا

الحزن كان يعتصر قلب والدة المجني عليه التي حضرت جلسة تحقيق صباح اليوم أمام النيابة العامة، لتدلي بشهادتها في الحادث المؤلم الذي أودى بحياة ابنها: «عايزة حق ابني، ابني اتقتل غدر، مكنش هزار ده كان ناوي يقتل ابني»، موضحة أنها شاهدت الطعنات في جسد ابنها في البطن والصدر، ونتج عنها وفاته في الحال قبل وصوله المستشفى لتلقي العلاج.

المتهم بقتل صديقه يحاول التنصل من الجريمة

«كان هزار وقلب جد».. هذه الكلمات نطق بها المتهم خلال جلسة التحقيق صباح اليوم في النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة القتل العمد، حيث تم مواجهة المتهم بنتائج التحريات التي أكدت تعمد ارتكاب الجريمة من خلال طعن المتهم في مواضع قاتلة ساهمت في سرعة وفاته وقت الحادث، وعقب انتهاء التحقيق مع المتهم قررت النيابة إعادته إلى محبسه تنفيذًا لقرار قاضي المعارضات بتجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

عقوبة قاتل صديقه تصل للإعدام

وقال الخبير القانوني والمحامي بالنقض سمير عبد العظيم لـ«الوطن»، إن جريمة مقتل شاب روض الفرج كانت بسبب لعبة إلكترونية، وفق ما ثبت من تحقيقات النيابة العامة التي نسبت للمتهم تهمة القتل العمد، وقررت حبسه، عقوبتها تصل إلى الإعدام استنادًا إلى مواد قانون العقوبات.