أماكن سقوط الأمطار غدا الثلاثاء.. بينها الإسكندرية ومطروح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا، حيث تشير التوقعات إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على بعض المحافظات، لا سيما السواحل الشمالية، وتمتد إلى بعض محافظات الوجه البحري، وسط طقس غائم جزئيا وتكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا، أوضحت الأرصاد أن محافظات «البحيرة، مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، سلاسل جبال البحر الأحمر» تتعرض إلى سقوط أمطار تصل إلى 30%، مع نشاط لحركة الرياح.

فيما تنعدم فرص سقوط الأمطار غدا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، حيث تتعرض إلى طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة على جنوب الصعيد.

وتشير الأرصاد أن الشبورة المائية قد تكون كثيفة على السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة غدا في المحافظات

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا في المحافظات جاءت كالآتي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية العظمى 19 درجة، والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 18 درجة، والصغرى 12 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر العظمى 22 درجة، والصغرى 14 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 20 درجة، والصغرى 8 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 22 درجة، والصغرى 11 درجة مئوية.