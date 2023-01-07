أماكن سقوط الأمطار غدا.. رعدية على 5 محافظات والأرصاد تحذر

ذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، حيث تشهد بعض المناطق سقوط أمطار غزيرة إلي رعدية أحيانا، كما شهدت اليوم بعض المحافظات الساحلية «مطروح، الإسكندرية»، ومناطق متفرقة من البحيرة، سقوط أمطار خفيفة، مع نشاط للرياح على عدد من المحافظات بينها شمال سيناء والبحر الأحمر، وشمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، أوضحت الأرصاد الجوية تعرض محافظات «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط»، سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية، تصل إلى 60% على مدار اليوم.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

فيما جاءت أماكن سقوط الأمطار غدا في محافظات «الغربية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، مدن القناة، خليج السويس، بورسعيد، رفح، وسط سيناء»، وذلك بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% على فترات متفاوتة.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية، إلى أن فرص سقوط الأمطار تمتد إلى محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية»، بنسبة 30%، وتشير الأرصاد إلى أن هذه المحافظات تشهد أمطار ليلا.

ورفعت المحافظات الساحلية «الإسكندرية، مطروح»، درجة الاستعداد القصوى والجاهزية للتعامل مع مياه الأمطار وموجة الطقس السيئ، حيث جرى نشر معدات رفع مياه الأمطار في بعض المناطق بمحافظة الإسكندرية.