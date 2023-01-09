مراسل قناة القاهرة الإخبارية في موسكو: روسيا كانت تراهن على عدم استمرار الدعم الغربي لـ«أوكرانيا»

قال حسين مشيك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إن روسيا كانت تراهن على عدم استمرار الدعم الغربي لـ«أوكرانيا»، وظهر ذلك في إعلان إيطاليا اليوم بشأن وقف إمداد «كييف» بالأسلحة حتى نهاية العام الحالي.

وأضاف «مشيك» خلال رسالة على الهواء مع الإعلامية دينا زهرة بقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أن مواصلة الدول الغربية دعمها لـ«كييف» أثر بشكل سلبي على أزمة الطاقة لديها، بسبب قراراتها غير المدروسة في التعامل مع «موسكو».

وأوضح أن قدرة الاقتصاد البريطاني ساعدت «لندن» على مواصلة دعمها لأوكرانيا، وذكر أن الأسلحة الغربية أبطأت تقدم القوات الروسية، لكن ذلك لن يغير من أهداف العملية العسكرية.