«تحالف العمل الأهلي» لـ إيمان الحصري: جهزنا مليون كرتونة رمضانية

قالت الدكتورة نهى طلعت عبدالقوي، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن 30 كيانا تنمويا وخدميا انضمت للتحالف، مضيفة أن هناك مستشفيات متخصصة وقوافل طبية ضمن الجهود الطبية للتحالف، وجرى تجهيز مليون كرتونة رمضانية قبل الشهر الكريم.

دعم 600 ألف أسرة

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج «مساء dmc» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة dmc، أنه جرى الاشتراك مع الحكومة لتنفيذ حزمة حماية اجتماعية ودعم لـ600 ألف أسرة يتواجد بها أكثر من 5 ملايين فرد ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي في 2022.

خطة للاستدامة الزراعية

وتابعت أن مبادرة أزرع تم إطلاقها منذ 3 أشهر وتهتم بالمزارعين وساعدت أكثر من 100 ألف مزارع في التنمية الزراعية في 2022، ونستهدف الوصول لـ500 ألف مزارع في عام 2023، ولدينا خطة للاستدامة الزراعية وتقديم غذاء صحي للمواطن المصري، مضيفة أننا قدمنا خدمات لـ5 ملايين أسرة بواقع 25 مليون مواطن.